No hubo dolo ni motivación política en informe de cancelación de Aeropuerto de Texcoco: ASF

El auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, Agustín Caso Raphael, rechazó ante diputados que hubiera existido dolo o motivación política en el informe de resultados de la cancelación del Aeropuerto en Texcoco.

Te recomendamos: Comparece ante diputados el titular de la ASF por irregularidades en informe

“Manifiesto con firmeza que no existió dolo o motivación política en el equipo auditor, de la misma manera que mis colaboradores de la Auditoría Especial de Desempeño merecen todo mi reconocimiento y respeto por su labor profesional, atiendo al llamado de esta Comisión de buena fe, solicito que no se considere como una violación a la separación temporal del cargo que se me formuló”, indicó Agustín Caso Raphael, auditor Especial de Desempeño.