No hay quejas en el INE contra empresarios, dice Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dejó claro que no hay ninguna queja de partido o candidato en contra de los empresarios del país por sus comunicaciones a empleados, desplegados o expresiones públicas en torno al proceso electoral presidencial.

Antes de ir a una reunión privada con el Consejo Coordinador Empresarial Córdova dijo además que no hay ningún reclamo de la autoridad a los empresarios.

“No hay ninguna queja interpuesta, el INE está atento a todo lo que está ocurriendo y en cuanto el instituto identifique alguna violación a las normas electorales sea por la vía de quejas, sea por la vía de procedimientos oficiosos, el INE cumplirá su rol de garante, insisto, no solamente de la estabilidad política sino también de la legalidad […] no, ningún reclamo, vamos a platicar y la convocatoria de que cuidemos todos la elección […] el instituto electoral no hace jalones de orejas, cuando hay ilícitos que le corresponde indagar, inicia investigaciones”, afirmó el consejero presidente.

En otro tema, Lorenzo Córdova aclaró que no corresponde al INE hacer ningún trámite administrativo o interceder ante autoridades gubernamentales para auxiliar a partidos o candidatos en los lugares que quieren conseguir para hacer sus cierres, incluido el zócalo capitalino.

“El INE siempre ha acompañado digámoslo así a los partidos políticos para que los procesos electorales fluyan de la mejor manera, pero no podemos subrogarnos nosotros la responsabilidad por ejemplo del permiso de espacios públicos, que eso corresponde a las autoridades locales, nosotros en todo caso estamos en la mejor disposición para que los procesos electorales fluyan de la mejor manera, pero vuelvo a insistir, no podemos subrogarnos a otras autoridades”, señaló Lorenzo Córdova.

El presidente del INE habló así luego de encabezar con el consejero Marco Antonio baños una demostración de los materiales electorales que se utilizaran en la jornada electoral del 1 de julio.

(Con información de Claudia Flores)

