‘No hay privilegios fiscales’: AMLO tras ficha roja de Interpol contra Inés Gómez Mont

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que en su Gobierno no hay privilegios fiscales, después de que Interpol emitió una ficha roja para localizar a la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, acusados por lavado de dinero y defraudación fiscal.

Te recomendamos: Inés Gómez Mont: ‘Tengo mucho temor’; quieren ‘encarcelarnos en prisión de máxima seguridad’

“Ha ayudado mucho el que se esté combatiendo la evasión fiscal el que quede claro que no hay privilegios fiscales, ayudo mucho el quitar el privilegio de la condonación de impuestos porque no pagaban los impuestos las grandes corporaciones, se daba el mal ejemplo”, refirió AMLO en su conferencia mañanera .

López Obrador señaló que el caso de Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga son parte de la delincuencia de cuello blanco.

“Por eso habló de la delincuencia de cuello blanco, que son fifís, pero actúan en la ilegalidad o que nada más es delincuente ‘El Zorro’, ‘El Sapo’, ‘La Rana’, ‘La Chancla’, ‘La Changa’, ya no voy a seguir. ¿Nada más ellos? No ¿y los otros, no? Bien vestiditos, engomaditos y defraudando con facturas falsas, despachos, pero miles de millones de pesos y no perdían ni su respetabilidad y lujos, residencias en México, en el extranjero, carros último modelos, entonces mal ejemplo”, comentó.