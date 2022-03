“No hay ningún muerto por violencia en La Corregidora”, confirma Gobernador de Querétaro; manda mensaje a responsables

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, confirmó que no hay ningún muerto, solo 14 lesionados por los hechos violentos en el estadio de La Corregidora, tras acudir al Hospital General donde son atendidos los heridos.

Te recomendamos: Suspendidos los partidos restantes de la Jornada 9 de la Liga MX tras hechos violentos en La Corregidora

“Les repito no hay ningún muerto. Gracias a Dios en este momento no hay ningún muerto. Tenemos 14 lesionados, dos de gravedad, cuatro que están por salir y darse de alta y los demás están estables”.

El gobernador Kuri señaló en un breve mensaje a través de su cuenta de Twitter que acudió al nosocomio para supervisar y obtener información de primera mano información sobre los lesionados.

“Las autoridades competentes y un servidor no descansaremos hasta dar con los responsables. Les pido seguir los canales oficiales de Gobierno del Estado de Querétaropara más información. Les repito no hay ningún muerto. Gracias a Dios en este momento no hay ningún muerto. Tenemos 14 lesionados, dos de gravedad, cuatro que están por salir y darse de alta y los demás están estables”.