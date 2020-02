No hay investigación a la Conade: Santiago Nieto, titular de la UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que no hay ninguna investigación sobre el manejo de recursos públicos en la Comisión Nacional del Deporte, que encabeza Ana Gabriela Guevara.

Te recomendamos: Ana Gabriela Guevara dice que no fue abuso condonación de impuestos

Sin embargo, sí presentó una denuncia en contra de una federación deportiva.

El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República, por lo que no proporcionó mayores detalles.

“Hasta este momento no, hemos presentado alguna denuncia respecto a una federación en particular que presentó actividades presuntamente irregulares, pero no puedo dar el dato porque ya se encuentra ante la autoridad ministerial y he dicho que respeto al Fiscal General en lo particular y no puedo comentar sobre eso”, señaló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

El funcionario fue entrevistado en el Senado donde pidió a los legisladores actualizar el marco legal para combatir de manera más eficaz el lavado de dinero.

Con información de Claudia Flores.

LLH