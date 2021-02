No hay confrontación con AMLO por uso de cubrebocas: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador a usar cubreboca.

“No van a encontrar una confrontación entre el presidente de la República y la jefa de Gobierno. ¡Jamás! Podemos no estar de acuerdo en el uso del cubrebocas o no, pero somos parte de un mismo proyecto de transformación, entonces habrá cosas que él opina de una manera y yo opino de otra manera, pero somos parte de lo mismo. Entonces, lo que ustedes, no ustedes, lo que algunos buscan, no ustedes repito, lo que alguno busca es unas 8 columnas entre confrontación entre el presidente de la República y la jefa de Gobierno, esa no, no la van a tener”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.