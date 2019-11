No habrá Alerta de Género en CDMX en 2019, prevé Derechos Humanos

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, descartó que en lo que resta del año se pueda dar la Alerta de Género en la capital del país.

Por lo menos en este año, así como están las cosas, mientras no dictamine el juez, no, no habrá”, subrayó en entrevista al considerar que “la resolución saldrá me imagino que a principios del año que entra”.