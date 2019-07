No había alerta roja que evitara ingreso de israelí a México: Durazo

Y sobre el caso Artz Pedregal, mucho se ha hablado del reingreso a México del israelí Benjamín Yeshurun Sutchi, sobre todo por sus antecedentes penales. El secretario de seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que no había alerta roja que lo evitara. Sin embargo, las autoridades mexicanas ya conocían de su peligrosidad desde que fue detenido en Polanco hace 14 años.

Te recomendamos: VIDEO: Así fue el ataque dentro de restaurante en Plaza Artz Pedregal

En esta fecha, Benjamín Yeshurun Sutchi, uno de los dos israelíes asesinados en la plaza Artz Pedregal fue detenido en Polanco, Ciudad de México.

Así lo presentó Gabriel Regino, entonces subsecretario de seguridad pública de la capital:

“…A petición de una colaboración que solicitó en aquel tiempo el CISEN, porque había una ficha roja, se llevó a cabo un operativo que encargué a mis elementos para poderlo ubicar…”, señaló el entonces subsecretario de Seguridad Pública.

En ese entonces, Noticieros Televisa entrevistó a los cuatro policías capitalinos que detuvieron al israelí cuando circulaba en un Cadillac.

“…Coincidía con las características de algunas denuncias que nos habían hecho en cuestión de secuestro, de secuestro exprés y de extorsión, entonces procedimos a pararlo…”, relató uno de los agentes.

…A raíz de que se estuvieron haciendo llamadas por radio y telefónicas para pedir datos de esta persona, a mí me aventó, salió corriendo, lo alcanzamos, en lo que es el Parque Lincoln se logró someter”, narró el policía.

El entonces subsecretario de Seguridad Pública se trasladó al lugar de la detención para constatar que se trataba del israelí buscado por la Interpol.

…Me dijo: ‘¿qué te vas a ganar con mi detención, una estrellita más para tu uniforme? ja, eso no es nada, te doy un millón de dólares para que me dejes seguir trabajando’…”, señaló el entonces subsecretario Regino.

Benjamín Yeshurun Sutchi fue trasladado en un fuerte dispositivo al Aeropuerto de Ciudad de México para ser extraditado a Israel.

“…El propio personal del CISEN nos advirtió de la peligrosidad del sujeto, que seguramente intentaría fugarse o bien sus conexiones criminales intentarían rescatarlo, de ahí obedeció”, agregó el exsubsecretario.

Catorce años después, regresó a México para continuar con actividades ilícitas.

Fue expulsado del país, pero habiendo cumplido la sentencia no hay un proceso abierto, no hay razón para negarle su reingreso, no había una alerta roja para la Policía Internacional que pusiera en alerta a las autoridades mexicanas”, señaló Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al ser cuestionado sobre la estancia del israelí en México.