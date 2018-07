No ha llegado al INE ninguna impugnación de la elección presidencial

Hasta ahora, ningún partido o candidato ha impugnado la validez de la elección presidencial.

Así lo informó, en entrevista, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, quien explicó qué hay dos vías para impugnar los resultados presidenciales.

Una mediante la impugnación de los cómputos que realizó el INE en cada distrito. En ese caso, los partidos y candidatos pueden inconformarse con los resultados de algún distrito en particular y pedir al Tribunal Electoral que haya un nuevo recuento de votos para que, en caso de errores, estos se corrijan. Por ley, los partidos no pueden pedir que haya recuento donde el INE ya lo hizo. Sólo pueden pedirlo donde no hubo, en este caso el INE hizo recuento en el 75% de las casillas, por lo que este tipo de impugnación sólo procedería en el 25% restante.

La otra vía para impugnar la elección presidencial es pedir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) su invalidez por irregularidades graves y en este caso se tendría que impugnar el informe del Cómputo Distrital que dio a conocer el secretario Ejecutivo del INE el pasado domingo, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, precisó la consejera San Martín.

El día domingo que presenta el secretario Ejecutivo el informe sobre los Cómputos Distritales de la elección presidencial, ahí cualquier impugnación que se hiciera a los cómputos en global o sea impugnación a la elección como tal, el plazo empieza a contar a partir del día domingo, no tenemos impugnaciones hasta este momento presentadas en torno a esto, sí se han presentado diversas impugnaciones sobre cómputos en casillas”, indicó Pamela San Martín, consejera electoral del INE.

El plazo para presentar impugnaciones al cómputo del INE vencerá este jueves.

Una vez agotado el plazo, el INE enviará el expediente de la elección presidencial al TEPJF para que inicie la calificación de la elección presidencial esta misma semana.

Hasta ahora sólo se han presentado ante el INE, 182 recursos para impugnar los resultados de diputados en diversos distritos electorales.

Con información de Claudia Flores.

