“No estás solo”, dijo AMLO a Biden sobre propuesta de reforma migratoria

En Aguascalientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instruyó que se intensifique la entrega de apoyos a beneficiarios de programas sociales… Pidió al Gabinete de Bienestar ser más ágiles en operación de todos ellos.

Aquí habló de seguridad, al ser un estado vecino de Zacatecas donde la violencia llevó a aplicar un plan especial de combate a la inseguridad, dijo que hay que cuidar que no se extienda a esta entidad.

“Felicitar a Martín, porque está haciendo un buen gobierno. El tema de seguridad hay que seguirlo cuidando. Hasta ahora, hoy en la mañana en la reunión de seguridad, en Zacatecas, lo planteaba, de que cómo, a pesar de la vecindad, es distinto. Tiene que ver con una serie de factores, pero hay que estar muy pendientes, mucho, mucho muy pendientes, porque hicimos el compromiso en Zacatecas, y lo vamos a cumplir, de que va a haber más presencia de la Guardia Nacional, entonces que no se vayan a pasar para acá, entonces, hay que estar muy pendientes”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El gobernador Martín Orozco aseguró que colaborará en las acciones necesarias para apoyar a mejorar la situación en Zacatecas, ya que al ser vecinos mucho se puede hacer.

“Estuvo aquí el gobernador David Monreal y lo primero que le dijimos: Lo que se ofrezca y cómo actuar en conjunto para que la frontera, que es la que tiene algunos problemas, podamos resolverlo inmediatamente. Sí le pido ahí que, por parte de la Guardia y del Ejército, pues le pediríamos que no nos descuide nada, que continuemos trabajando y no solamente por el hecho de que en Zacatecas hoy ha anunciado usted un gran programa para poder regresar la paz al estado, sino que también no sea el efecto cucaracha, sino que trabajemos en conjunto para más bien, en lugar de moverlos de un lado a otro, podamos terminar con ellos y en coordinación con las Fuerzas Armadas”, aseguró Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes.