‘No estamos declarando el final de la epidemia’, dice López-Gatell en última conferencia de salud

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aprovechó su presencia en la última conferencia de salud para dar a conocer las razones por las que llegó a su fin este formato de comunicación con la población, al asegurar que no se debe a que el Gobierno ya esté dando por terminada la epidemia de COVID-19.

Aclaró que se seguirá monitoreando el comportamiento de la pandemia y el proceso de vacunación, pero ya no se tendrá la exposición diaria en la conferencia que solía realizarse, a las 19:00 horas, en Palacio Nacional.

Detalló que la ocurrencia de casos que existe en la actualidad es similar a la que se tenía en abril de 2020, con la atenuante de que ahora los casos van en descenso y en aquel entonces iban en ascenso.

A pesar de Con informción de la Secretaría esos logros en el descenso de casos y decesos, fue enfático en decir que la epidemia sigue activa en México, por lo que se deberán seguir tomando las medidas pertinentes hasta su erradicación por completo.

“En el caso de México no hemos llegado a una extinción de la epidemia, no hemos llegado a cero casos, o cero eventos, o cero contagios, sigue la epidemia activa. La epidemia nos se ha acabado. El Gobierno de México y no solo el Gobierno, el Estado Mexicano, estaremos presentes, monitoreando, vigilando y respondiendo a cada variación que pueda tener esta epidemia en los distintos escenarios que se presenten. No nos vamos a ningún lado, seguimos aquí, solamente dejamos este espacio para dar apertura a otras modalidades de comunicación que nos permitan adaptarnos a las circunstancias”, concluyó.