‘No es momento de rendirse’, dice Biden respecto a actualidad del acuerdo nuclear con Irán

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, opinó que no es el momento de dar por fracasadas las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear con Irán de 2015, a pesar de los escasos avances registrados en los últimos meses.

“No es momento de rendirse, se están haciendo avances”, dijo Biden en una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su llegada al poder.

Añadió que hay “unidad” entre Estados Unidos y el resto de las potencias que negocian con Irán, es decir, Rusia, China, Alemania, Francia y el Reino Unido.

Irán negocia en Viena con esos cinco países, además de con Estados Unidos de forma indirecta, para salvar el acuerdo de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses.

En 2018, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, retiró a Estados Unidos del pacto e impuso nuevas sanciones a Teherán, que respondió el año siguiente incumpliendo los límites impuestos a su programa atómico acumulando más uranio del acordado.

El objetivo de las negociaciones en curso es que EEUU regrese al pacto y que Irán vuelva a cumplirlo plenamente, para lo que pide el levantamiento de las sanciones.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se mostró optimista sobre la posibilidad de que las conversaciones en Viena lleguen a buen puerto “en semanas”, frente al pesimismo con el que concluyó 2021.

No obstante, este lunes el portavoz de Exteriores iraní, Said Jatibzade, metió prisa a Estados Unidos para que decida sobre un posible levantamiento de sanciones y advirtió que a Washington no le gustará el “plan B” en caso de que fracasen las negociaciones.

