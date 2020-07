No es buen momento para que AMLO visite Estados Unidos: PAN

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República celebró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), haya decidido hacer una visita a Estados Unidos, pero no en este momento.

En video conferencia, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, señaló:

“Celebramos también que el presidente haya cambiado de opinión y que por primera vez en 19 meses decida realizar una visita a otro país en su carácter de mandatario, en lo que si no estamos de acuerdo es que no es el mejor momento para ir a Estados Unidos, es un error que el presidente acepte una invitación con un tinte más de un mitin político, un mitin electoral y en favor de Donald Trump, que una reunión de trabajo. No hay que olvidar que el presidente Trump ha hecho innumerables ofensas hacia las y los mexicanos”.