¡No dispares, mi hijo juega!, piden vecinos de alcaldías en CDMX a delincuentes a través de mantas

Vecinos de la alcaldía Iztacalco tomaron acción para intentar disminuir las balaceras en sus calles.

El pasado 2 de febrero, justo debajo de una manta que decía “Mi hijo juega y vive por aquí, no dispares, quiero verlo crecer y vivir sin miedo”, colocada en una cerrada de la colonia San Francisco Xicaltongo, en Iztacalco, el sobrino de Agustín fue asesinado a tiros por tres hombres, quienes huyeron en una motocicleta.

“Ahí están las pancartas tú las estás viendo, ahora no mataron a un animal, mataron a mi sobrino, los impactos cómo entró y le tocó aquí a mi sobrino, y en el corazón, pusimos las pancartas y vea para que vuelva a suceder a cada rato entran y salen como si nada”, señaló Agustín Contreras, tío de víctima.

“Los vecinos aseguran que decidieron colocar estas advertencias debido a los constantes tiroteos que hay en la zona”, dijo Raciel Meneses, vecino.

“Ha habido muchas balaceras aquí en diferentes horarios, ósea no nada más de noche o de madrugada, sino también en el día en la tarde, ya me ha dado mucho miedo, también hay muchos niños aquí jugando en los parques. Se me ocurrió hacer una lona yo refiriéndome más que nada al cuidado de los niños”, apuntó Mariana Valverde, vecina de la colonia San Francisco, Xicaltongo.

“Anteriormente aquí había sucedido una balacera y después de haber puesto la lona salió esta otra balacera”, comentó Raciel Meneses, vecino.

“Hace unos días hubo una balacera y ya fue muy fuerte, porque ya no son siquiera con armas pequeñas ya fue una ametralladora”, expuso Mariana Valverde, vecina.

En la colonia Popular de Ecatepec, Estado de México, también existen este tipo de letreros, pero con amenazas para los ladrones.

“En las lonas que se colocaron esta la leyenda que dice ‘Vecinos protegidos, ladrón si te agarramos te linchamos’, una medida solo precautoria porque creo que ninguno somos capaces de poder hacerlo; se ha escuchado menos que la delincuencia a estado viniendo a esta calle algunos vecinos también han puesto cámaras porque eran motos, o eran diferentes carros los que venían y asaltaban”, comentó Martha Villagrán, vecina de Ecatepec.

Este miércoles siete alcaldías de la Ciudad de México y siete municipios mexiquenses firmaron el acuerdo metropolitano por la paz y seguridad. El alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, señaló que uno de los problemas generadores de violencia en el Valle de México es la venta ilegal de armas.

“Los problemas que vienen desde estados unidos, que venden e introducen armas ilegalmente que cuestan 25 mil pesos en Tepito y que son fáciles de conseguir es una problemática compleja, difícil”, dijo Armando Quintero, alcalde de Iztacalco.

