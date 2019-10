‘No dejaré el cargo’: Líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, dijo que no dejará el cargo.

El también senador explicó que, por órdenes médicas, debe operarse de una pierna, y que eso podría ser en noviembre.

Habló del tema al ser entrevistado al término de la presentación del libro “La CTM a más de 80 años de Historia”.

Dijo que no ha habido presiones para que deje el cargo y la reciente renuncia de Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, al PRI, y la de Carlos Romero Deschamps, al Sindicato de Pemex fueron decisiones personales.

A mí personalmente no me lo ha dicho, pero en las declaraciones que hace públicas si lo dice, pero no dice la CTM. Lo que quieren ahora es desaparecer todo lo que huela al sistema, a lo mejor unos se han portado mal, pero otros no; a mí me preocuparía cuando los que ya no me acepten sean los trabajadores. No son embestidas, son decisiones personales, otros son strikes cantados, he tratado más que cualquier otro líder sindical al presidente porque no ha recibido a otros y a mi si me ha recibido varias veces, yo no tengo diferencias con él, políticas, porque yo no discuto con él, yo soy priista como alguna vez él lo fue, yo sigo creyendo en el PRI”, apuntó Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM.