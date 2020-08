No aceptaremos migajas para presidir Mesa Directiva: PRI

El líder de los diputados priistas, René Juárez Cisneros, advirtió que su bancada no aceptará compartir la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año de la Legislatura que comienza el próximo uno de septiembre.

“En el PRI no aceptamos migajas, o presidimos el año completo de trabajo parlamentario o no presidimos, la dignidad y el honor está por encima de cualquier cargo lo único cierto es que a nosotros como grupo parlamentario, no nos espantan con ‘el petate del muerto’: que ya tengo tantos, que ya vienen otros tantos, que ya compramos tantos más, que ya tenemos guardados, pero no los queremos dar a conocer otro bonche, que ya se me fue un tanto y al final no hay ningún tanto, hoy seguimos siendo la tercera fuerza política”, dijo René Juárez.