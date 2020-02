Niños de Veracruz piden a AMLO recuperar espacio radiofónico

Hasta el pasado 31 de enero, La Chicharra era el único programa infantil en la radio estatal de Veracruz.

Te puede interesar: AMLO recibe a niños beisbolistas, ganadores de la Serie Mundial Cal Ripken Jr. 2019

Durante 15 años fue conducido por niños entre 7 y 14 años.

Sábado a sábado en punto de las 9 de la mañana, 11 menores pertenecientes al proyecto Periscopio Espacio impulsaban la comunicación infantil, el periodismo y la radiocomunicación en el sistema público de Veracruz, por la estación Radio Más.

Pero sin aviso el programa fue cancelado.

Esta semana viajaron de Xalapa a la Ciudad de México para pedirle al presidente que interviniera.

El lunes no tuvieron éxito.

Este martes el presidente los vio.

“Ayer no me di cuenta, o sea, no sabía y dejamos a los niños sin la palabra y ahora sí”, comentó el presidente López Obrador.

“Hola, soy Bruno Segura, tengo 10 años, soy del Periscopio Espacio, de Veracruz, quiero agradecerle, señor presidente, por concederme la palabra, ayer sí me sentí un poco decepcionado, pero hoy es otro día y por eso es que estoy aquí”, comentó Bruno Segura, de Periscopio Espacio.

Preguntaron si habría forma de reabrir el espacio en vivo para los niños del Sistema Estatal de Radiodifusión en Veracruz. Esto respondió el presidente:

“Pidiéndole al gobernador, en este caso de Veracruz, que mantenga el programa, que no se cancele el programa”, dijo López Obrador.

“Es una respuesta bastante, en ese caso un poco como reconfortable para nosotros los niños porque vemos qué si tenemos el apoyo de los adultos, cosa que pocas veces se ve”, dijo Bruno Segura, de “Periscopio Espacio”

Con información de En Punto.

LLH