Los niños sí se contagian de COVID-19, incrementan casos en Acapulco, Guerrero

El COVID-19 está afectando a familias enteras, incluyendo niños. Según la Secretaría de Salud, se han confirmado 39 mil 374 casos en menores de 14 años. En Acapulco una familia en la que cuatro de los cinco hijos se contagiaron y presentaron cuadros preocupantes.

“Mucha gente es muy inconsciente, no trae cubrebocas y dice: no, a los niños no les da. Claro que les da, yo soy el ejemplo de que tengo cinco hijos y a cuatro de mis hijos les dio”, señaló Claudia Valdez, mamá de menores con COVID en Acapulco.

La familia Reyes Valdez vive en la zona oriente del puerto de Acapulco, y está enfrentando su propia batalla contra el COVID-19. Claudia cuenta que desde finales de enero, cuatro de sus cinco hijos comenzaron a presentar síntomas graves uno tras otro, Miguel, Aarón, Elías y Ventura, de, 14, 13, nueve y cinco años de edad, respectivamente.

“Cuando el primero de todos mis hijos, es Aaroncito, tiene 13 años y él empezó con, solamente un día dolor de cabeza y en la noche estaba con 38 de calentura, al otro día se le fue el olfato”, destacó.

La familia asegura que durante la pandemia permanecieron en cuarentena. Claudia dice que debió dejar su trabajo de comerciante. César, su esposo, es taxista y renta su automóvil. Él habría sido el primer contagiado tras convivir con un joven veinteañero que el 20 de enero presentó síntomas fuertes. César enfermó gravemente, pero se encuentra estable. En cuestión de días, los hijos también manifestaron el contagio.

“¡Sorpresa! A los dos días de que Aaroncito se pone mal, cae este, Venturita, una calentura de 38, 39, pero de verdad, eh, fatal. Su ritmo cardiaco, yo le sentía el pecho acelerado, es una cosa que no se le desea de verdad a nadie”, describió Claudia.

Miguel, el mayor de los hermanos, presentó el cuadro más agudo.

“Mi mamá me revisó y fue que tenía la calentura. El dolor de cabeza ya no lo aguantaba, el dolor de espalda también. No podía caminar casi”, dijo Miguel. “En menores de edad, a partir de enero, observamos mayor cantidad de contagios. Vemos nosotros ya que nos reportan los pediatras hospitalización de niños, de jóvenes, vemos casos muy graves en gente joven, cosa que no vimos al principio de la pandemia”, explico Carlos De la Peña, secretario de Salud Guerrero.

La familia Reyes Valdez cuenta que el grave cuadro de Elías, el último de los hijos en enfermar, los llevó a buscar ayuda en urgencias del IMSS.

“Me dio calentura, me sentí mal. Mi mamá le decía a la doctora, que me revisara la oxigenación, y no querían las doctoras”, destacó Elías Reyes, menor con COVID. “Lo despertamos y estaba delirando, riéndose, estaba delirando por la calentura. No, pues que no quieren las enfermeras, que porque es una responsabilidad muy grande, atender al niño y no quisieron”, enfatizó Claudia. “Esta es más agresiva, más contagiosa, la enfermedad. Los niños se contagian, se enferman, y también se ponen graves y también se pueden morir por la enfermedad del COVID”, refirió el secretario De la Peña.

Claudia dice que aún restan varios días en cuarentena. Ella y Elean, de 10 años, han sido los únicos dos que no han presentado síntomas.

“Cuando mi papá se enfermó me sentí deprimido porque él siempre me daba abrazos y también mis hermanos, cuando se fueron al otro cuarto ya no podía jugar con ellos, porque estaban infectados”, explicó Elean. “Todo el tiempo estuve, todos los días, en las noches, té, vaporizaciones. Pues uno queda endeudado en toda la extensión de la palabra, es una situación muy difícil”, concluyó Claudia Valdez, mamá de menores.

Con información de Guillermo Rivera y Adrián Tinoco

