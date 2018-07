Niños rescatados en Tailandia no irán a la final de la Copa del Mundo

La FIFA ha expresado su “gran alegría” por el rescate de los 12 jóvenes futbolistas tailandeses y su entrenador y ha mostrado su “profunda gratitud” a todos los que lo han hecho posible.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había cursado una invitación a los chicos, a través de la Asociación de Futbol de Tailandia, para que presenciasen en Moscú la final del Mundial, el próximo domingo 15 de junio, pero los médicos han desaconsejado el viaje, indicaron a Efe fuentes de la Federación Internacional.

“También podemos confirmar que está programada una reunión con la Asociación de Futbol de Tailandia, en Moscú, en torno a la final del Mundial”, añadió.

Los equipos de rescate tailandeses evacuaron este martes a los últimos cuatro niños y al tutor que aún permanecían en una cueva del norte de Tailandia.

El grupo de jóvenes quedó atrapado en la gruta el 23 de junio y fue hallado el 2 de julio, tras nueve jornadas de intensa búsqueda.

Desde su localización los miembros del equipo de salvamento ayudaron a los chicos a recuperar las fuerzas y les impartieron un curso acelerado para usar los equipos de submarinismo.

La dificultad de la operación quedó patente con la muerte el jueves de un voluntario antiguo miembro de los grupos de élite de la marina al quedarse sin oxígeno durante una misión subacuática.

Los doce escolares, de entre 11 y 16 años, y su tutor, de 26, se internaron en la gruta tras un entrenamiento de futbol, cuando una súbita tormenta comenzó a inundar la cavidad y les cortó la salida.

TRUMP APLAUDE A MARINA TAILANDESA POR “EXITOSO” RESCATE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió hoy la labor de la Marina tailandesa por llevar a cabo un “exitoso” rescate de los doce niños y su entrenador de futbol.

On behalf of the United States, congratulations to the Thai Navy SEALs and all on the successful rescue of the 12 boys and their coach from the treacherous cave in Thailand. Such a beautiful moment – all freed, great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018