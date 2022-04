“Ya no nos sentimos libres, nuestra seguridad disminuye, da mucho miedo”, reclaman niños a senadores de la República

En el último día de sesiones del Senado, niños tomaron el tribunal como parte de las celebraciones del Día del Niño y la Niña y tocó a los senadores de la República escuchar a los menores.

Desde la Tribuna del Senado, externaron que su principal preocupación es la inseguridad.

“Ya no nos sentimos libres y nos estamos acostumbrando aún no. Si quiero salir sola a la calle, no. Me quiero poner un vestido, una falda para la fiesta de mi amiga, no; cada vez nuestra seguridad disminuye y eso nos da mucho miedo, que llegamos a tener que desconfía de cada persona qué pasa”, dijo Paola Flores Sánchez.