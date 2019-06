Si es necesario, a niños migrantes los hacemos mexicanos: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su política con los niños migrantes que transitan por el país, solos o acompañados, es de que reciban todo el apoyo del gobierno federal y si es necesario, los hace mexicanos.

Reveló que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en coordinación con sus delegaciones estatales, atenderán a estos menores tanto en las fronteras del norte y el sur.

Además, el mandatario llamó a los mexicanos a actuar de manera solidaria y evitar la xenofobia.

López Obrador dijo que ha escuchado expresiones que espera, no se repitan, en el sentido de que vienen a contagiar a los mexicanos de enfermedades y muchas otras cosas más.

Eso es xenofobia, ya lo dije. Hay quienes van a los templos o iglesia y olvidan los mandamientos, esto no es un asunto religioso, es un asunto que tiene que ver con lo humano que no puede ser ajeno a nadie. En la Biblia, independientemente de las enseñanzas religiosas, es un libro de valores en donde hay preceptos morales. Se dice que no se debe maltratar al forastero, se tiene que dar apoyo y solidaridad al migrante, esa xenofobia no la queremos en el país”.