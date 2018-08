Siete de cada 10 niños que nacen en México no tienen lactancia materna

La cifra es preocupante, dice la UNICEF porque son niños que no tienen los beneficios de la leche materna que científicamente se sabe contribuye a que desarrollen correctamente y mejoren sus capacidades cognitivas y emocionales.

Hace tres años había una cobertura de lactancia exclusiva durante los primeros seis meses del 14% y actualmente estamos alrededor del 30, entonces mejora ha habido, pero no veamos ese 30% como un logro sino como que 70% de bebés que no reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida”, explicó Catalina Gómez, Unicef México.

Este fin de semana en el Jardín Botánico de Chapultepec, organizaciones no gubernamentales que trabajan por la lactancia materna, organismos de salud y la UNICEF, hicieron una feria para promover la lactancia en México.

Les explicaron a las futuras madres cómo alimentar a sus hijos al nacer y hacer un banco de leche en casa

Es necesaria la asesoría, porque hay múltiples dudas y mitos alrededor de la lactancia.

Valentina tiene 26 meses, desde la primera hora de vida ha sido alimentada con leche materna.

Yo soy una mujer profesionista, entonces tuve que también coordinarme para extraerme la leche, que Valentina tuviera la leche en sus horarios todo el tiempo, antes de regresar a trabajar después de mi periodo de maternidad, hice previamente un banco de leche, no se ha enfermado de nada, Valentina no ha tomado un antibiótico durante estos 26 meses, no sabe que es un antibiótico”, Carla Rocha, madre de Valentina.