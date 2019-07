Cinco niños hidalguenses ganan campeonato internacional de cálculo mental en China

Con medallas y trofeos, cinco niños de entre 6 y 10 años de edad que estudian en escuelas públicas y privadas del estado de Hidalgo, regresaron a México luego de obtener los primeros lugares en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental celebrado en la ciudad de Foshan, China.

No sé, pero yo estaba segura de que iba a ganar un primer lugar, pero gané el tercero y de todos modos me sentí feliz, muy feliz por mi esfuerzo”, dijo Allison Vargas, ganadora en Campeonato Internacional de Cálculo Mental.

Me gustó pues competir y pues hacer una prueba que tal vez uno de mis compañeros de la escuela no la pueden hacer, pero me gustó mucho hacerla porque estoy haciendo un método de otro país”, refirió Santiago Hernández, ganador en Campeonato Internacional de Cálculo Mental.