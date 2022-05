Niños en la CDMX marchan contra las desapariciones y la violencia

Medio centenar de menores de edad mexicanos marcharon este sábado en la Ciudad de México para exigir justicia por niñas, niños y adolescentes desaparecidos, por los huérfanos por feminicidio, los sobrevivientes de violencia sexual y por una infancia libre de violencia.

En el marco del Día del Niño se desarrolló la primera marcha “Nuestros derechos también importan”, que inició en el Monumento a la Revolución y finalizó en el Zócalo capitalino.

Disfrazados con los trajes de sus superhéroes favoritos como El Hombre Araña y Batman o bien con vestimenta colorida, les menores caminaron por las calles del centro de la ciudad entre consignas dirigidas por madres que buscan a sus hijos, que también asistieron a la marcha.

“¡No, no, no con los niños no; no, no, no con las niñas no!”, reclamaron con sus agudas voces.