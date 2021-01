Niños depositan sus cartas a los Reyes Magos y familias compran la tradicional rosca

Aunque este año el COVID y las medidas de confinamiento modificaron muchas de las tradiciones de estas fechas, este martes, decenas de niños fueron a correos a depositar su carta para los Reyes Magos y algunas familias sí acudieron a comprar la tradicional rosca.

Decenas de niños acudieron al Palacio de Correos de México, en el Centro Histórico de la Ciudad, para entregar sus cartas a los Reyes Magos.

“Me he portado muy bien he obedecido a mi mamá, me he lavado las manos, he hecho mi tarea, he aprendido lo que me ha dicho mi hermana de inglés”, detalló José Luis Cervantes.