Niños con autismo pueden ser adultos independientes si reciben tratamiento adecuado

Una de las principales preocupaciones de los padres o familiares de un niño, joven o adulto que tiene Síndrome del Espectro Autista, es ¿Qué sucederá cuando los padres mueran? ¿Quién se hará cargo de ellos con el mismo amor y cuidado? Por ello es importante la independencia de las personas que viven con esta condición.

Ese es el objetivo primordial de las terapias y el trabajo de los padres.

La hija de Gloria Olivera, quien también se llama Gloria, tiene autismo, ya cumplió 30 años de edad, y gracias a que desde los tres años recibió terapia especializada, logró grandes avances para valerse por sí misma.

“Tiene una independencia moderada, todavía estamos consolidando algunos aspectos como que ande sola en la calle, cruzar calles, identificar perfectamente dónde vive, qué camiones tomar, pero todavía requiere de un apoyo”, dijo la mamá de Gloria.

Una persona con autismo, aunque no tenga lenguaje, sí trabajamos con ella, la podemos entrenar para que tenga autoregulación, autocontrol, programas de vida independiente, autogestión y autodeterminación, actualmente los estamos entrenando para que vivan solos, puedan ir a la tienda y, aunque no hablan, pueden escribir y decir ‘quiero un pan de cinco pesos’, entonces la cuestión no es que los padres se angustien al pensar qué van a hacer con su hijo autista, sino todo lo que pueden hacer y ver el alcance que tienen las personas con esta condición”, destacó el doctor en psicología, Carlos Marcin, quien también cuenta con un posgrado en trastornos del desarrollo.