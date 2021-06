Otros niños que padecen cáncer recurren al amparo para poder recibir medicamentos oncológicos

En el país, no son veinte, desafortunadamente cientos y cientos de menores de edad son los que están necesitando los medicamentos oncológicos y algunos recurren al amparo para poder recibirlos.

“Me empezó a salir sangre, me acosté, a mi mamá le grité: ‘¡Mamá!, me salió sangre de la nariz’”, narró Alain, paciente con leucemia linfoblástica aguda.

Alain tenía 4 años de edad cuando le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, es el cáncer más frecuente entre niños y adolescentes que puede ser curable si se cumple en tiempo y forma con el tratamiento.

“Voy mejorando, a veces con las quimios vomito, vomito. Me las ponen para que maten más células malas”, dijo Alain

Se estima que en México cada año hay alrededor de 5 mil nuevos pacientes menores de edad que enferman de cáncer, sumados a los que permanecen con tratamientos de años.

“Que modifiquemos la forma en que se administra esto va mermando esas posibilidades de curación y, entonces, el desabasto de medicamentos, en particular, va generando que el paciente desarrolle resistencias. Niños que no están recibiendo sus tratamientos de manera puntual van a tener recaídas y ya estas recaídas pueden costarles la vida”, insistió Alberto Olaya, jefe de Unidad de Trasplantes del Instituto Nacional de Pediatría.

Desde hace año y medio que Alain enfermó de cáncer, ha recibido 50 de 120 quimioterapias.

“¿Quieres seguir con el tratamiento?… Sí, sí, sí, para que así salga victorioso de esta guerra que estoy ganando, no que estoy perdiendo porque las quimios me hacen más fuerte y poderoso, aunque esté vomitando, me hacen más poderoso”, señaló Alain.

“A mi hijo, el Vincristina le ha tocado y no hay en el hospital, entonces la doctora se lo cambia por otra quimioterapia, es la vida de nuestros hijos, sin quimioterapias no hay vida, no hay esperanza”, agregó Karla Guillen, mama de Alain.

“El problema es que no hay disponibilidad a nivel nacional de esos medicamentos, muchos de esos hay que traerlos de importación, medicamentos que antes eran producidos a nivel nacional al no existir en el mercado, las instituciones tanto públicas como privadas con la necesidad de traerlos, son importados, lo cual evidentemente va encareciendo también el abasto”, reiteró Alberto Olaya, jefe de Unidad de Trasplantes del Instituto Nacional de Pediatría.