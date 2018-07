Niños atrapados en cueva de Tailandia no están listos para bucear

Los 12 niños y su entrenador atrapados desde el 23 de junio en una cueva al norte de Tailandia aún no están listos para bucear, así lo informó Narongsak Osotthanakorn, gobernador de la provincia de Chiang Rai, por lo que su rescate tendrá que esperar.

“No, no será este día. En este momento ellos no pueden bucear”, dijo Osotthanakorn.

Por ahora ante el pronóstico de nuevas lluvias durante el fin de semana, se ha dado prioridad al sellado de fisuras para evitar una subida en el nivel del agua.

Otra preocupación es el nivel de oxígeno al interior de la caverna que, de acuerdo con las autoridades, por la mañana del viernes era solo del 15 por ciento lo que les podría provocar hipoxía, que es la falta de oxígeno en la sangre, que en algunos casos puede ser mortal. Para enfrentar este problema, se logró introducir una tubería que permite renovar el oxígeno con regularidad.

La muerte de un buzo, cuando realizaba una misión de abastecimiento, representó un duro golpe anímico y evidenció la difícil operación a la que se enfrentan los equipos de rescate dentro de la gruta.

“Se han pronosticado tres o cuatro días de lluvia, y eso nos preocupa mucho”, explicó el gobernador de Chiang Rai.

Otra opción para el rescate es cavar un pasadizo desde algún hueco encontrado en el exterior de la cueva, para esto, 30 equipos inspeccionan la montaña para localizar y explorar posibles grietas.

El multimillonario Elon Musk, que había manifestado su disposición para ayudar al gobierno tailandés, dijo este viernes que un grupo de ingenieros de su compañía de túneles ya viaja al país asiático.

SpaceX & Boring Co engineers headed to Thailand tomorrow to see if we can be helpful to govt. There are probably many complexities that are hard to appreciate without being there in person.

— Elon Musk (@elonmusk) 6 de julio de 2018