VIDEO: Niño migrante rechaza a su madre tras meses separados

Un video muestra como un niño migrante rechaza a su madre y padre después de estar tres meses separados e ingresado a un centro de detención en Michigan, Estados Unidos.

Las imágenes exhiben el rechazo e indiferencia de un niño migrante de tres años de edad a los abrazos y muestras de cariño de su madre, de quien fue separado durante tres meses.

La mujer con llanto y desesperación no entiende la actitud del menor que simplemente se alejó de sus brazos a pesar de que ella le explica que es su madre y “le dice mi amor”.

Reminder: The consequences of family separation will far out-last this administration.

Watch one family’s reunion after months of separation. #FamiliesBelongTogether pic.twitter.com/ECahAhgOtG

— ACLU (@ACLU) 24 de agosto de 2018