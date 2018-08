Niño migrante separado de su mamá en EU ya está en Guatemala

La noche de este miércoles, entre lágrimas y aplausos, el pequeño Leo de León, el niño guatemalteco de seis años de edad que pasó tres meses en un centro de asistencia en Nueva York, Estados Unidos, luego de que su mamá fue deportada, llegó a su casa en Guatemala y fue recibido por sus abuelos, familia y por vecinos de su comunidad.

En San Marcos, Guatemala, un sencillo pueblo ubicado a 287 kilómetros de la capital, todo estaba listo para recibir con júbilo al niño que se ha convertido en todo un ícono de unión para la comunidad.

En su dormitorio, lo esperaban mensajes de bienvenida y globos. Afuera, la música y los cohetes estaban listos para este momento que sorprendió al pequeño.

Lourdes, la madre que luchó de forma incansable y aún sin recursos para recuperarlo, no dejaba de agradecer a quienes asistieron para presenciar el encuentro.

Vecinos, familiares y amigos llegaban a casa de Leo para ser parte del festejo.

Aunque no todo fue alegría. Leo tiene claro por lo que pasó durante los tres meses que permaneció en Estados Unidos.

Me sentí triste porque me separaron de mi mamá, lloré, la extrañé tanto, yo la amo con mi corazón y no quería que me separaran de ella nunca”, aseguró el pequeño.