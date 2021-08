Niño que ganó olimpiada de matemáticas, preocupado por violencia en Fresnillo; busca una beca

Un niño originario de Fresnillo, Zacatecas, se convirtió hace unos días en el campeón de una olimpiada de matemáticas realizada en Indonesia, preocupado por violencia en Fresnillo; busca una beca.

Te recomendamos: Por guerra de cárteles, pobladores de Fresnillo, Zacatecas viven con miedo

Rodrigo Saldívar ganó hace dos semanas la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas Indonesia 2021. Para obtenerla, el pequeño de 11 años de edad dice que durante año y medio dedicó más de cuatro horas diarias al estudio de la geometría, el álgebra y la teoría de números.

“Yo creo que sin exagerar son miles de problemas los que he resuelto”, enfatizó Rodrigo.

Para la familia Saldívar no fue un triunfo sencillo. antes de la final internacional, Rodrigo tuvo que pasar por varias eliminatorias que implicaron traslados dentro del país y contratar maestros particulares.

“Él desde que inició esto de la Olimpiada, él me dijo papá yo quiero llegar al internacional y yo le puse las cartas sobre la mesa, lo que tenía que ser disciplina, esfuerzo trabajo y dedicación. La situación para nosotros a veces se nos complica en lo económico, pero la idea es que alguien nos apoyara con una beca para el niño hasta su universidad”, insistió José Saldívar, papá del menor.

Además del gusto por las matemáticas, disfruta del basquetbol y los juegos de mesa. Vive en Fresnillo, el municipio de Zacatecas en donde la lucha entre grupos del crimen organizado tiene a sus habitantes inmersos en el miedo.

“Sí siento mucha tristeza, a veces si llego a sentir temor, pero en realidad no no me ha pasado nada si estoy un poco preocupado por la situación”, concluyó el menor.