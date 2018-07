Niño de dos años se mata de un tiro con una pistola en Texas

Un niño de dos años halló una pistola cargada y se disparó en la sien, muriendo en el momento, informó la policía en Houston.

El suceso ocurrió el domingo en una vivienda en el noroeste de Houston.

El capitán de la policía David Angelo dijo que los detectives todavía están tratando de averiguar exactamente qué sucedió, pero que al parecer el pequeño halló la pistola cargada, apuntó a su cabeza y oprimió el gatillo.

La madre de Christopher Williams Jr (Foto: khou)

El chico fue pronunciado muerto en el Texas Children’s Hospital.

Angelo dijo que los detectives hallaron una pistola 9 mm en el sofá de la sala de la casa.

HPD homicide investigators, Commanders and PIO will be responding to 8405 Knox for apparent accidental shooting involving a male juvenile. Juvenile transported to Tx Children's and pronounced deceased. Incident occurred about 1250 p.m. No other info at this time. #hounews

