Niño con discapacidad visual sorprende con su talento musical en parroquia de Cuajimalpa

Joel es un niño de 11 años con discapacidad visual que se ha viralizado en las redes sociales por cantarle a la Virgen de Guadalupe el tema musical “María, mírame”, en la Parroquia de San Pedro Apóstol, ubicada en Cuajimalpa.

“Yo llegué porque mi mamá un día nos dijo: vamos a ir a misa hijo, desde ahí empecé a decirle a mi mamá que yo quería ser monaguillo y me decía que no, que solo era para los visuales y un día le canté a la virgencita y el padre me dijo: vente, estás integrado al grupo de monaguillos, desde ahí empecé a ir a la parroquia los domingos”, dijo Joel Rivera, niño con discapacidad visual.