Niño de Apodaca no murió electrocutado, sino ahogado, dice alcalde

El niño de Apodaca que murió tras recibir una descarga eléctrica en una calle inundada no murió electrocutado, sino ahogado, informó el alcalde Óscar Alberto Cantú, en entrevista con FOROtv. “El niño se ahogó”.

Óscar Alberto Cantú enlistó los factores que propiciaron la inundación y el accidente con el poste de energía eléctrica: la basura se acumuló en una rejilla de drenaje y el agua alcanzó un registro del poste, humedeció los cables de la luminaria y al mismo tiempo se encendió, porque eran las 6 de la tarde, en ese momento un menor tocó el poste y recibió la descarga, pero esa cantidad de electricidad no puede matar a una persona.

No hay cables pelones, no hay cables expuestos, estaba tapado”, reiteró el alcalde.

Señaló que hubo muchos héroes del caso, como la vecina que ayudó a otros dos adolescentes que también sufrieron la descarga eléctrica. Precisó que los dos menores heridos podrían ser dados de alta en breve.

Aclaró que “no en cualquier poste sucede eso” y reiteró que el agua tuvo contacto con los cables en el mismo momento en que la luz se encendió. Afirmó que la energía que se transmite “no es para la pérdida de una vida humana”.

Óscar Alberto Cantú dijo que el Gobierno municipal apoyará a la familia del menor fallecido con gastos funerarios. Admitió que hay trabajar en las medidas de seguridad, alertar a los jóvenes y no tirar basura para evitar que se tape el drenaje y el agua alcance lugares que nunca tienen contacto con líquidos.

Durante las intensas lluvias del lunes 3 de septiembre en Apodaca, Nuevo León, tres estudiantes de la secundaria ‘Jorge Carpizo’ de la colonia Valle del Salduero recibieron una descarga eléctrica.

Los jóvenes regresaban a sus casas cuando fueron sorprendidos por la lluvia. En minutos las calles se inundaron.

En un video, grabado por una cámara de videovigilancia, se observa a Juan Pablo, de 12 años, estudiante de primero de secundaria, caminar entre la inundación en la calle José Clemente Orozco de la colonia Quinta Colonial. El menor intentó sujetarse de un poste, pero recibió una descarga eléctrica y cayó al agua. En ese momento Saúl y su amigo Brandon, ambos de 14 años, estudiantes de tercer año de secundaria, observaron a Juan Pablo e intentaron ayudarlo. Al acercarse Saúl recibió una descarga eléctrica y poco después Brandon.

Una vecina, al percatarse de la situación y sin medir el peligro corrió para ayudar a los estudiantes logrando sacar a uno de ellos del agua, pero el menor no pudo ponerse de pie.

Con ayuda de otros vecinos, Juan Pablo y Saúl que se encontraban inconscientes fueron rescatados y llevados a un hospital.

También me estaba electrocutando, pero eran más mis ganas de quererle ayudar a los niños, no pude dejarlos solos a ellos, y mucha gente vio y le valió, o sea los dejaron a su suerte y no puede más que meterme yo por ellos”, agregó Stefany Garza.