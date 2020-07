Ningún pacto de impunidad debe presentarse en caso Lozoya: Monreal

Tras reunirse en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, en una entrevista se refirió al caso del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya.

Señaló que la Constitución prevé beneficios para quienes, siendo señalados de delitos, aporten información relevante para esclarecer el caso.

Apuntó que no debe extrañar que a Emilio Lozoya se le brinden dichos beneficios de ley.

“El criterio de oportunidad es una figura jurídica que a través de información que proporcione el presunto responsable pueden extinguírsele penas, e incluso acortarse el proceso, o acortársele la pena a la que podría estar sometido por la comisión de delitos, y este beneficio también alcanza a familiares, y a personas de afinidad que hubiesen estado en ese proceso de delincuencia no debe de extrañarle a nadie que existan, el legislador ordinario de hace varios años previó esa hipótesis jurídica y cualquiera que tenga información valiosa puede acogerse a este principio”, dijo Ricardo Monreal.

Refrendó que en este caso en particular esta figura puede reportar un beneficio al combate a la corrupción.

“Ningún pacto de impunidad debe de presentarse, y debe de irse hasta las últimas consecuencias, es una clara muestra de que el presidente no tiene ninguna posibilidad de acuerdo con él, en ese sentido él es escrupuloso y no va a aceptar ningún tipo de acuerdo que genere impunidad. Entonces, lo que diga el Señor Lozoya va a ser contundente, no solo para el proceso penal y sujetar a proceso a los presuntos delincuentes, sino que para México es un emblema que fue cobijado por la corrupción y por la impunidad, y ahora estará a punto de darse una sacudida”, explicó Monreal.