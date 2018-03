René Delgado: Ningún ciudadano fuera de los partidos pudo llegar a la boleta por vía independiente

El periodista René Delgado dijo en entrevista para Despierta con Loret que ningún ciudadano fuera de los partidos pudo llegar a la boleta electoral por la vía independiente y que el INE importó los vicios de los partidos en el proceso de los candidatos independientes.

Aseguró que se tienen que revisar si las candidaturas independientes realmente operan para el nivel del cargo de la Presidencia de la República. “Por el número de firmas que son 866 mil y por la dispersión de los 17 estados, realmente lo que se hizo fue importar de los partidos sus vicios y no sus virtudes, ahí me parece que tienen un mérito mayor Pedro Ferriz de Con, él desde el inicio del proceso advirtió que no servía la aplicación (del INE)”.

El periodista dijo que la autoridad electoral tiene que revisar de manera exhaustiva si las tres candidaturas independientes “son válidas o no” y determinar si valen las fotocopias del capítulo que todavía no se agota. Destacó que la “reforma electoral fue un fiasco, ya que tiene muchos problemas”.

Señaló que Margarita Zavala puede quitarle votos a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade, mientras que Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ le puede quitar votos a López Obrador y a Meade.

Comentó que se tiene que volver a valorar si la credencial de elector es el instrumento principal de identificación de los mexicanos, “porque hay un tráfico de datos impresionante cada vez que se habla de la cédula de identificación es increíble cómo se arma un relajo (…) deberíamos de unificar las bases de datos que hasta para los temblores pueden servir”.

Sobre las denuncias presentadas por el PRI y el PAN ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el periodista René Delgado expresó que es “asombroso” cómo dos de los principales partidos abren las puertas a la intervención de organismos multilaterales. “Me parece un riesgo cuando estamos hablando de Rusia, cuando están hablando de Venezuela, cuando hablan de la situación de Facebook, es un peligro que los partidos quieran tener como fiscal electoral a la OEA”.

