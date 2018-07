Niña de Zacatecas salió a la tienda y fue asesinada

El viernes pasado, la niña San Juana Romo Navarro, de 9 años de edad, salió de su casa en la colonia Gavilanes de Guadalupe, Zacatecas, para comprar unas bolsas de basura para su mamá.

La tienda se encuentra a solo 25 metros de su casa.

Ella iba a la tienda, no era la primera vez que iba, y aparte ella no se iba para ningún lado, ella de la tienda a su casa y ya no salía”, destacó el papá de la niña Juan Antonio Romo Aranda.

Y la última vez que fue a la tienda fue aproximadamente a las 3 de la tarde y desde ahí ya no tuvimos noticias de ella”, señaló la madre Olivia Navarro Márquez.