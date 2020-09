Niña reúne apoyos necesarios para sanear la Presa Madín, en Edomex

Una niña de apenas 12 años de edad logró, a través de la plataforma digital Change.org, juntar los apoyos necesarios para sanear la Presa Madín, ubicada en el Estado de México.

En noviembre de 2019, Ivana Ortega, una estudiante de 12 años de edad, abrió una petición en la plataforma Change.org para limpiar y salvar la Presa Madín, ubicada en los límites de Naucalpan y Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Un lugar que desde hace ya varios años enfrenta problemas de contaminación y una plaga de lirio debido a las descargas de aguas negras de zonas habitacionales vecinas.

“En alrededor de una semana ya tenía 19 mil firmas y me contactó SOS Salvemos Presa Madín que es una organización y ahí me enteré de varios problemas y varias cosas que había que hacer”, dijo Ivana.

Gracias a la iniciativa de Ivana, en enero de 2020 la Comisión de Agua del Estado de México y autoridades municipales retiraron 124 toneladas de lirio acuático de la presa. Esta planta es nociva para los peces y aves, provoca mala calidad del agua, y propicia la proliferación de moscos y enfermedades. También se colocaron envases plásticos para captar lirio y basura que sigue llegando a este cuerpo de agua que abastece a 155 mil habitantes.

“Hay aves migratorias y otras que viven por aquí, pero las migratorias ya no venían por el tema del lirio. Los de acá normalmente tiran la basura y el cascajo a la presa, normalmente hacemos limpiezas para recoger la basura que está alrededor, no se puede solucionar si las personas que viven por acá no dejan de tirar basura”.