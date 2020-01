Despiden a Nataly, la niña de 3 años asesinada por policías de Coahuila, ‘por una confusión’

En Zaragoza, Coahuila, fue sepultada Nataly, la niña de tres años que fue asesinada por policías estatales que presuntamente se confundieron y dispararon contra un vehículo equivocado.

La tarde del miércoles la menor viajaba en la parte trasera de un vehículo con su mamá y su tío. Al llegar a casa de su abuela, en la Calle Bravo, en Zaragoza, Coahuila, se encontraron de frente con una unidad del mando único del estado. Los policías les dispararon.

“Estábamos estacionados, se dejaron venir contra nosotros en la patrulla y empezaron a tirar y a tirar, ya estando ahí, o sea enfrente del carro le meneaban y le daban puches al carro, estaban tire y tire y ya de ahí me tiraron a mí, no supe como abrí la puerta del carro, ya de ahí no supe más de mi quedé tirada en la calle”, recordó Lizeth Vázquez, mamá de la menor.

Lizeth y Rafael quedaron lesionados en el lugar y la pequeña fue trasladada a un centro de salud de Zaragoza, con una herida en el cuello. Por su gravedad fue llevada a un hospital en el municipio de Allende.

“Al estar ahí en el centro de salud el doctor me dijo que tenía que ser fuerte porque la niña ya iba sin signos vitales; llegamos a Allende y ya la atendieron, a mí me internaron y hasta más tarde mi esposo me dijo que ya la niña había fallecido”, apuntó Lizeth Vázquez, mama de la menor.

Los policías que dispararon contra la familia declararon que minutos antes habían sido atacados por civiles armados a bordo de un vehículo con características similares al de la familia.

“Nunca fue fuego cruzado, fue una confusión, por lo que le comentaba que minutos antes habían tenido un altercado con un vehículo con las mismas características”, expuso Ángeles Flores Torres, alcaldesa de Zaragoza.

La Fiscalía de Coahuila mantiene detenidos como probables responsables a dos elementos del Mando Único de la Policía del estado.

“Nos encontramos en presencia de un homicidio, estamos por determinar quién de los dos elementos es el que efectúa los disparos, de acuerdo con las pruebas balísticas y bueno será en su momento cuando decidamos la judicialización por el delito en particular y por la persona que también haya efectuado los disparos”, dijo Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila.

Este viernes la niña fue sepultada en el panteón local de Zaragoza, Coahuila.

“Que se haga justicia”, exigió María del Rosario Muñiz, abuela de la menor.

Con información de Juan Andrés Martínez.

LLH