Niña muere por una bala perdida en Nuevo Laredo; familiares denuncian al Ejército

En Tamaulipas, una menor de cuatro años murió mientras viajaba con su familia en un auto particular por calles del centro de Nuevo Laredo; una bala perdida le causó la muerte. Su familia denuncia que fueron elementos del Ejército quienes dispararon contra su vehículo mientras perseguían a unos criminales

Adriana Araceli Rodríguez, abuela de la menor, lanzó reclamos afuera del cuartel militar m Macario Zamora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; su nieta Heidi Mariana Pérez Rodríguez, de cuatro años de edad, murió la noche de este miércoles por una bala en la cabeza cuando la otra abuela de la niña la trasladaba al hospital en un auto particular, acompañada de otro niño de siete años de edad.

“La niña tenía un malestar en el estómago, la llevaban a consultar y en el camino fue que empezó la balacera y le tocó una bala perdida; me dijeron que habían sido los soldados que empezaron a abrir fuego”, precisó Adriana Rodríguez Guerra, abuela de Heidi Mariana.

Momentos antes, según cuentan los familiares de la niña, elementos del Ejército mexicano realizaron una persecución en las calles del centro de Nuevo Laredo; fue a la altura de la calle 20 de Noviembre en la colonia Victoria donde se desató una balacera que alcanzó al auto familiar.

“El vehículo presenta al menos 3 impactos de arma de fuego, en la parte frontal del vidrio ahí se puede apreciar el impacto de arma de fuego, en la parte trasera de este vehículo presenta otros dos impactos de arma de fuego. Aquí los puede usted apreciar”, detalló Abisai Rubio, reportero de RN Noticias.

“No se acercaron a ayudar en ningún momento. Emprendió marcha al ver que no le auxiliaban de hecho se fue en contra para llegar más rápido”, comentó Adriana Aracely, abuela de Heidi Mariana.

La niña fue traslada a un hospital donde falleció.

De acuerdo con información del comité de derechos humanos de Nuevo Laredo, en la balacera habrían participado un vehículo blindado y dos camionetas del Ejército; este comité solicitó a la comisión nacional de derechos humanos una investigación sobre los hechos que terminaron en la muerte de la menor Heidi Mariana.

“Hasta donde tope queremos justicia ellos también tienen hijos y me imaginó que no les gustaría que les pasara algo, a las autoridades militares no tiene madre, no valen madre, pónganse en los zapatos de una madre”, dijo Adriana Rodríguez Guerra, abuela de la menor.

De acuerdo con fuentes militares el Ejército ya tomó conocimiento de estos hechos e investiga si hay o no responsabilidad de su personal.

