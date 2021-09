Niña de 12 años desaparece; podría haber sido enganchada por videojuego

Continúa la búsqueda de Débora Esther Vega Moreno, una niña de 12 años que desapareció en el Estado de México y que se cree podría estar en el estado de Veracruz tras haber sido enganchada por un hombre a través de un videojuego.

El 28 de agosto, la menor, quien es estudiante de segundo de secundaria, salió de su casa en el municipio de Nezahualcóyotl, con rumbo desconocido.

Una de las líneas de investigación, que siguen las autoridades, revela que pudo haber sido atrapada a través de un videojuego de sobrevivencia en su teléfono celular.

“Mi hija últimamente estaba jugando un juego que se llama Free Fire, pero a la vez hablaba con una persona. Nosotros no percibíamos nada de extraño porque estaba bajo nuestro techo”, declaró Silvia Moreno, madre de la menor.

La última vez que fue vista por su familia, la joven dijo sentirse mal para evitar salir con su mamá.

Cámaras de seguridad de una vivienda, ubicada a 100 metros de su casa, captaron a Débora hablando por teléfono, cargaba una mochila y tenía bolsas en la mano.

Segundos después la menor comenzó a caminar y se le perdió su rastro.

Ese mismo día intercambio mensajes con su mejor amiga.

“La conversación decía que estaba bien, que no se preocuparan y que no le dijeran nada a un tal Cristian para no preocuparlo. La niña dijo que era Cristian y que era veracruzano”, comentó la agobiada mamá.