Niña que tomaba clases afuera de mercado está feliz de regresar a la escuela de forma presencial

En marzo de este año, Fátima, de 4 años de edad, que tomaba clases virtuales en la calle durante la pandemia por el COVID-19, afuera del mercado Juárez, aprovechando la señal de internet del C5, ahora está feliz de regresar a clases de manera presencial.

Su mamá le adaptaba un pupitre en la banqueta, para que siguiera los cursos en línea, a través de un teléfono celular.

“Le dan perfectamente la clase y bueno hasta la maestra dice que va muy bien. La verdad, para mí no hay pretexto, y creo que es lo más importante echarlos para arriba que le echen muchas ganas que no terminen como uno parándose temprano y esperando gente que estudie mucho”, dijo Jessica, madre de la menor.

Siete meses después, Fátima regresó a clases presenciales, en el Jardín de Niños “Guadalupe Campos Solís”, a dos cuadras del mercado donde trabaja su mamá.

“Que no se junte con sus compañeritos, que no preste cosas, que no se quite el cubreboca y guardar la sana distancia”, recomendó la madre a la menor