Niña denuncia haber sido violada por su tío, en Álvaro Obregón

Dulce, de 11 años, decidió hacer una revelación a su familia. Su tío Crispín, como le decían amigos y conocidos, había abusado sexualmente de ella en varias ocasiones.

Mi tío me violó, me violó a los 5, 6 y 8…un día me violó cuando fue mi cumpleaños”, narró Dulce.