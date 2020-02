Se registra caída de nieve en la Rumorosa, Baja California

El Frente Frío Número 39 provoco nevadas en la zona montañosa de La Rumorosa, en Baja California.

Te recomendamos: Cimas nevadas: Volcanes de México lucen su esplendor cubiertos de nieve

Fue en “El Cóndor”, zona ubicada entre La Rumorosa y El Hongo del municipio de Tecate, donde se reportó la mayor la caída de nieve.

Donde si nevó fue en el tramo carretero de La Rumorosa al Hongo. Ahí sí estuvo la nevada, leve, en unas 2 pulgadas nos reportaron, estuvimos al pendiente, pero hubo tránsito, no llegamos al cierre de la autopista”, dijo Carlos Gómez González, del Fideicomiso Administrativo de la Rumorosa.

​A pesar de la intensa neblina en los tramos carreteros, diversas familias acudieron a disfrutar de la nevada.

Es una experiencia que queremos que vivan los niños porque igual un día de escuela no pasa nada no? A mí me gusta y a la niña le gusta también mucho, ya habíamos venido en año nuevo el año pasado, pero nos había tocado cuando ya estaba nevado, ahorita nos había tocado ver caer la nieve y es lo que les llama la atención a los niños”. Rigoberto, visitante.