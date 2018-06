Niegan intervención extranjera en el proceso electoral

Ni el gobierno de Estados Unidos, ni el de Rusia han tenido intervención alguna en el actual proceso electoral mexicano, así lo afirmaron ex embajadores estadunidenses que forman parte de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales que tendrá una misión de observación en nuestro país el 1 de julio.

Hay un respeto total de parte del gobierno de los Estados Unidos, del Proceso Electoral en México. El Gobierno de los Estados Unidos no se ha metido de mi conocimiento, de ninguna manera, en ese proceso”, señaló Jeffrey Davidow, exembajador de Estados Unidos en México.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y su colaboración con las agencias de inteligencia para evitar interferencias ha sido la diferencia respecto a lo que ocurrió con la intromisión del gobierno ruso en el último proceso presidencial en Estados Unidos, explicaron.

En Estados Unidos de Norteamérica, en el año 2016, no había algún funcionario que tuviera todo esto para recibir información de los militares o de las fuentes que ejerce la ley sobre lo que ellos estaban descubriendo en ese momento, de personas que estaban tratando de interferir en el Proceso Electoral, ni tampoco había protocolos in situ, pero aquí en México, el INE es todo un líder, porque ya están protegiendo toda la integración de los votantes para evitar cualquier tipo de interferencia. Y también todas las agencias responsables del gobierno están participando para jugar este rol tan importante, así que el INE no va a permitir que se repita lo que sucedió, como error, en Estados Unidos de Norteamérica en el año 2016”, indicó William Sweeney, presidente de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales.