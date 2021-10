Niegan amparo a niña de 5 años con cáncer que acusó de daño moral a López-Gatell

Un juzgado de Distrito en materia de Amparo Civil de Puebla le negó un amparo a una niña de 5 años, que exigía el pago de la reparación del daño moral que le ocasionó la declaración del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien consideró la idea de que los niños con cáncer no tienen medicamentos, como parte de una campaña de la derecha internacional con una visión “casi golpista”.

El secretario del juzgado de Puebla, Mauricio Martínez, consideró como discriminatorias las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell.

El pasado 27 de junio, en un programa de televisión, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que “esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado, más como una campaña, más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando esta ola de simpatía de la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”.

En el expediente de resolución del pasado 15 de octubre se explica que, a la menor, con iniciales S.C.F, se le diagnóstico “Leucemia Linfoblástica Aguda Pre B Temprana”, en el 2018.

Sin embargo, el secretario del juzgado Mauricio Martínez, en una carta que le envío a la menor y que se anexó al final de la resolución del juicio amparo, le explica:

“Hola S.C.F. Fíjate que hoy dicté sentencia en el amparo que promoviste contra las declaraciones que el doctor Gatell expuso en un programa de TV. En principio, te hago saber que repruebo sus manifestaciones, pues me parecen abiertamente discriminatorias por estar basadas en un tema de salud. No se puede politizar la salud de los niños. Definitivamente, no. Sin embargo, te cuento que los efectos reparadores de un amparo son muy limitados y, desgraciadamente, en este asunto no podría ordenar al Subsecretario que te pague el daño moral que dice tu mami te ocasionaron sus declaraciones; tampoco puedo obligarlo a que ofrezca una disculpa pública; ni a que se abstenga en el futuro de exponer argumentos similares”.