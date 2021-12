Bancos de niebla provocan seis accidentes vehiculares en carreteras de Hermosillo y Nogales

En Sonora, continúa un ambiente muy frío por la entrada de vientos helados que provienen de Arizona, Estados Unidos.

La temperatura más baja se registró en Arizpe con 1 grado, Moctezuma y Bacerac con 2 y Yecora con 3 grados.

Las autoridades de Protección Civil emitieron una alerta por los cambios bruscos de temperatura.

Este miércoles, los bancos de neblina sorprendieron a los ciudadanos que salieron a trabajar por la mañana.

“Ahora sentí el cambio, más helado en este día… Si nos afecta porque no vamos rápido a hacer el viaje, para afuera, al valle pues no, no podemos ir, yo no voy, por el riesgo, porque no se mira”, destacó Raúl Fuentes, taxista.