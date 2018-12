Candidato favorito de Trump para jefe de gabinete abandona la Casa Blanca

Nick Ayers, el candidato favorito del presidente estadounidense, Donald Trump, para reemplazar a John Kelly como jefe de gabinete de la Casa Blanca, anunció que dejará el Gobierno a final de año, después de rechazar la oferta del mandatario para ocupar el cargo.

Ayers, que actualmente el jefe de gabinete del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, reveló su decisión en su cuenta personal de Twitter, poco después de que varios medios indicaran que no se convertiría finalmente en el sustituto de Kelly.

“Gracias a @realDonaldTrump, al @VP (vicepresidente Pence) y a mis maravillosos colegas por el honor de servir a nuestra Nación en la Casa Blanca. Me iré al acabar el año, pero trabajaré con el equipo de #MAGA para impulsar la causa”, indicó Ayers.

El diario The Wall Street Journal y el New York Times habían informado poco antes de que Ayers, de 36 años, no ocuparía finalmente el puesto de jefe de gabinete, y que planeaba ayudar a la campaña de reelección de Trump desde un cargo externo.

Trump quiere que su próximo jefe de gabinete se comprometa a permanecer en el cargo hasta después de las elecciones de 2020, en las que el mandatario buscará la reelección, y Ayers, que tiene tres trillizos pequeños, solo estaba dispuesto a ocupar el puesto durante tres meses, para luego volver a su estado de Georgia.

El presidente se mostró inicialmente abierto a darle un puesto temporal a Ayers mientras buscaba un asesor permanente, pero finalmente decidió que no merecía la pena, según los citados medios.

Trump no está seguro todavía de quién será el sustituto de Kelly, pero este fin de semana ha asegurado a varios de sus confidentes que está pensando en nombrar al congresista republicano Mark Meadows, de acuerdo con el portal de noticias digital Axios.

Meadows, de 59 años, es el presidente del Freedom Caucus, un grupo de congresistas ultraconservadores en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El diario The New York Times afirmó este sábado que Trump también se había planteado encargar el puesto al secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin; el director de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, o el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer.

Trump anunció este sábado que Kelly abandonará su cargo a finales de año después de meses de tensiones entre el mandatario y el general retirado, que trató de imponer disciplina en el Ala Oeste pero no pudo contener las polémicas declaraciones y tuits del presidente.

Con información de EFE

MAP