Ni el IFT, ni COFECE desaparecerán, asegura Tatiana Clouthier, secretaria de Economía

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró ante diputados de Morena que el presidente de la República no incluirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ni a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en su iniciativa para desaparecer organismos autónomos.

Durante su participación virtual en la Sexta Reunión Plenaria de los diputados federales de Morena, la secretaria de Economía consideró que no todo lo que funcionó mal se debe cortar de manera contundente sin antes revisarlo, como el caso de la subcontratación u outsourcing.

“Es un tema con el que un día le hablo y otro también al coordinador, al diputado Nacho Mier, qué es lo que es aquí importante saber y creo que hay una diferencia y no hemos comprendido, no hemos sabido explicar o no se ha logrado entender, hay abusos sí, y no todo lo que se ha abusado se tiene que cortar de tajo, yo me pongo a pensar y ahorita voy a hablar un poco pensando en el etiquetado, que porque la azúcar es mala voy a dejar de tomar azúcar, una media cucharada de azúcar en el café no le hace a daño a nadie que no sea diabético y aquí yo creo que es un poco con esta parte, creo que necesitamos ir muy cuidadosamente en esta parte de la subcontratación, no me voy a meter, creo que el in-sourcing vale la pena que lo escuchen, lo conozcan, vean qué podríamos, hacia dónde podríamos caminar negativamente con toma de decisiones apresuradas”, indicó Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.