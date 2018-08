El Nevado de Toluca amanece de blanco por descenso de temperaturas y lluvias registradas las últimas horas en esa zona del Estado de México.

El Nevado de Toluca amanece de blanco (diario tres pm)

La cima del volcán Nevado de Toluca está cubierta de nieve y el fenómeno es visible desde varios puntos del Valle de Toluca.

Autoridades de Protección Civil recomiendan a los visitantes subir bien abrigados y acatar las instrucciones de los elementos de seguridad que resguardan la parte alta del volcán para evitar algún accidente en el sitio.

El Nevado de Toluca amanece de blanco (Noticieros Televisa)

El Nevado de Toluca, también conocido como Xinantécatl, se extiende en varios municipios del Estado de México: Zinacantepec, Calimaya, Tenancingo, Toluca, Tenango del Valle, Villa Guerrero, Coatepec Harinas y Temascaltepec. Es un volcán que forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y de la Cordillera Neovolcánica Transversal, con actividad sísmica. Su cima alcanza 4 mil 680 metros sobre el nivel del mar (msnm).

El Xinantécatl pertenece al Parque Nacional de los Venados y al Parque Nacional Nevado de Toluca, que se extiende en el Valle de Toluca y el Vale de Tenango. Se une a la Sierra de Tenango por el este, los montes de la Gavia, a la Sierra de Temascaltepec y la Sierra del Hospital.

Recomiendan a los visitantes ir abrigados, planear el recorrido – es mejor contratar un guía con experiencia en recorridos de montaña- y llevar el equipo adecuado para subir, pero solo lo necesario para evitar peso excesivo en la mochila. Es importante tener una buena condición física y experiencia en ascensos. No lleves a personas que no tienen experiencia porque podrías ponerlos en riesgo. Además, no tires basura.

Es mejor llegar temprano y salir antes del atardecer. Lleva radios para comunicarte en caso de emergencia.

